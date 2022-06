La Bourse de Casablanca termine en territoire négatif ce lundi

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif ce lundi, son principal indice, le MASI, cédant 0,3% à 11.978,7 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,29% à 964,94 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a légèrement progressé de 0,02% à 905,4 pts.

Pour ce qui est des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco All-Liquid et le FTSE CSE Morocco 15 ont lâché respectivement 0,29% à 10.091,35 pts et 0,21% à 11.144,72 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier a accusé la baisse la plus forte (-6%), suivi de la société de financement et autres activités financières (-2,13%) et de la participation et promotion immobilières (-2,08%).

Contre-tendance, l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings a signé la meilleure performance (+3,17%), devant les mines (+2,72%) et les assurances (+0,89%).

Dans la foulée, le volume global des échanges a porté sur 606,8 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché Central (Actions) avec 348,86 MDH, sur le marché de Bloc (Actions) avec 257,71 MDH et les transferts (235.269 dirhams).

Pour ce qui est des valeurs les plus actives, Label Vie a drainé 163,52 MDH, Attijariwafa Bank 73,14 MDH et Afriquia Gaz 55,95 MDH. En ce qui concerne la capitalisation boursière, elle s’est établie à près de 623,59 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, les plus fortes baisses ont été affichées par Med Paper (-6% à 23,19 DH), Alliances (-5,98% à 54,53 DH), Ennakl (-5,97% à 30,55 DH), Cartier Saada (-5,96% à 26,33 DH) et Lesieur Cristal (-5,35% à 175,1 DH).

À l’opposé, Atlantasanad (+5,89% à 118,6 DH), BMCI (+5,88% à 522 DH), Minière Touissit (+5,81% à 2.040 DH), SMI (+4,89% à 1.480 DH) et Réalisations Mécaniques (+3,73% à 139 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.