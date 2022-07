La Bourse de Casablanca termine en nette baisse

La Bourse de Casablanca a terminé en nette baisse, ce mardi, son indice principal, le Masi, cédant 1,43% à 11.546,31 points (pts).

Au terme d’une séance dans le rouge, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 1,32% à 931,12 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a abandonné, quant à lui, 1,6% à 863,32 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid s’est replié de 1,44% à 9.747,65 pts, et le FTSE CSE Morocco 15 s’est délesté de 1,24% à 10.740,22 pts.

Sur le plan sectoriel, 14 indices des 23 représentés à la cote ont terminé dans le rouge, contre seulement 4 en hausse, tandis que les 5 restants n’ont affiché aucune variation.

Plombé par Managem (-5,95%) et SMI (-5,82%), le secteur des mines a accusé la plus forte baisse de la journée, suivi de celui des ingénieries et biens d’équipement industriels (-2,89%).

L’indice des banques a perdu, quant à lui, 2,64%, affaibli par la mauvaise tenue de CIH (-2,85%), BMCI (-1,3%) et Attijariwafa Bank (-1,2%).

Du côté des gagnants, le secteur de la sylviculture et papier s’est offert la hausse la plus forte (+2,92%), devant ceux de l’électricité (+2,84%), des sociétés de portefeuilles-holdings (+1,73%) et des services de transport (+0,4%).

Le volume global des échanges s’est établi au titre de cette journée à plus de 73,34 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché Central (Actions) et dominé par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (16,28 MDH), Managem (14,28 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (8,35 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à 600,26 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Stroc Industrie (-5,97% à 32,91 DH), Aluminium du Maroc (-5,95% à 1.501 DH), Managem (-5,95% à 1.787 DH), SMI (-5,82% à 1.375 DH) et Cartier Saada (-5,81% à 24,8 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.

En revanche, TGCC (+3,8% à 129,7 DH), Med Paper (+2,92% à 23,99 DH), Taqa Morocco (+2,84% à 1.050 DH), Immorente Invest (+2,36% à 106,45 DH) et Delta Holding (+1,74% à 28,6 DH) ont affiché les plus fortes hausses.