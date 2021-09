La Bourse de Casablanca termine en légère hausse

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges, lundi, en légère hausse, portée notamment par la bonne tenue des secteurs « Sylviculture&papiers » et « Chimie ».

L’indice Masi a clôturé ainsi sur un gain de 0,03% à 12.887,71 points. Le MSI20 a progressé de 0,06% à 1.053,95 points et le Madex a pris 0,02% à 10.478,70 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est bonifié, quant à lui, de 0,20% à 970,36 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 s’est adjugé 0,08% à 12 203,26 points.Toutefois, alors que le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 0,06% à 10.979,01 points.

La cote doit ce trend positif, notamment, à la performance du secteur « Sylviculture&papiers » (+3,98%) qui a profité de la montée de son titre unique « Med Paper ».

Le secteur « Chimie » s’est distingué également avec une hausse de 2,33%, profitant de la hausse de son titre « Snep ».

En revanche, le secteur « Participation et promotion immobilières » a clôturé en territoire négatif avec une baisse de 3,30%.

Le volume global des échanges de titres s’est établi à 199,539 millions de dirhams (MDH), tandis que la capitalisation boursière s’est élevée, quant à elle, à 663,29 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Med Paper (3,98%), Stokvis Nord Afrique (+3,97%), Atlantasanad (+3,07%), Fenie Brossette (+3,01%), et Snep (2,45%). Les plus fortes baisses ont été accusées par Alliances et Douja Addoha (-3,98%), M2M Group (-3,61%), Minire Touissit (-2,48%), et CIH (-2,05%).

BR