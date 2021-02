La Bourse de Casablanca termine en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé ce jeudi en bonne mine, portée par la bonne tenue des secteurs « Services de transport » et « Industrie Pharmaceutique ».

Au terme de cette journée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 0,24% à 11.592,37 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a avancé de 0,35% à 945,80 points.

Quant au Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, il a gagné 0,24% à 9.447,68 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,38% à 10.607,01 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est adjugé 0,35% à 9.960,74 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris, quant à lui, 0,32% à 886,14 points.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Services de transport » a affiché la meilleure performance de la journée (+2,09%), favorisé par son unique titre Sodep Marsa Maroc.

L’indice « Industrie Pharmaceutique » a terminé la séance sur un gain de 1,76%, grâce à la bonne tenue de Sothema (+1,98%).

A la hausse figure également le secteur « Sylviculture et papier » qui a avancé de 1,48%, favorisé par la hausse de son unique titre Med Paper.

A l’opposé, le secteur « Loisirs et hôtels » a accusé la plus forte baisse (-2,91%), suivi de « Pétrole et Gaz » (-2,49%) et de « Ingénierie et biens d’équipement industriels » (-1,23%).

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 42,4 millions de dirhams (MDH), réalisés entièrement sur le marché central.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 599,12 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par M2M Group (+3,98% à 941 DH), Lesieur Cristal (2,91% à 174,95 DH), Involys (+2,54% à 114,85 DH), Sodep-Marsa Maroc (+2,09% à 215 DH) et Réalisations mécaniques (+1,98% à 144,05 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Afriquia Gaz (-3,76% à 4100 DH), Stroc Industrie (-3,19% à 18,50 DH), RISMA (-2,91% à 110 DH), Mutandis SCA (-2,24% à 218 DH) et Atlanta Sanad (-1,22% à 80,01 DH).

M.S. (avec MAP)