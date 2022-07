La Bourse de Casablanca termine en baisse ce vendredi

La Bourse de Casablanca a terminé en baisse ce vendredi, son principal indice, le Masi, ayant perdu 0,14%, à 11.818,46 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,11%, à 954,65 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a cédé 0,09%, à 882,14 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,08%, à 10.967,05 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid a reculé de 0,09%, à 9.964,85 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier s’est offert la hausse la plus forte (+3,46%), particulièrement grâce à la bonne tenue de Med Paper (+3,46%), suivi de l’indice du transport (+3,32%) et de l’indice des mines (+1,37%).

L’indice de la chimie a accusé la plus forte baisse (-5,48%), notamment à cause de la mauvaise performance de Snep (-5,85%), suivi de l’indice des loisirs et hôtels ( -1,71%) et l’indice des matériels, logiciels et services informatiques (-0,89%).

Le volume global des échanges a porté sur plus de 30,97 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions). Le volume du marché Central (Actions) s’est chiffré à plus de 30,96 MDH, alors que celui des transferts a porté sur 8.737,4 dirhams (DH). Du côté des valeurs les plus actives, Itissalat Al-Maghrib a drainé plus de 9,11 MDH, Attijariwafa Bank plus de 6,91 MDH et Label Vie plus de 4,01 MDH. Au volet de la capitalisation boursière, elle a porté sur plus de 614 milliards de dirhams.

Sur le front des valeurs, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Disway (-5,9% à 688 DH), Snep (-5,85% à 771 DH), Cdm (-3,95% à 632 DH), Colorado (-2,77% à 45 DH) et M2m Group (-2,49% à 700 DH).

À l’inverse, Immorente Invest (+4,71% à 107,9 DH), Ctm (+3,49% à 649,9 DH), Med Paper (+3,46% à 23,6 DH), Minière Touissit (+2,95% à 920 DH) et Disty technologies (+2,2% à 232 DH) ont affiché les plus fortes hausses.