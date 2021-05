La Bourse de Casablanca termine dans le vert

La Bourse de Casablanca a terminé lundi en bonne mine, profitant notamment de la performance des secteurs « Sylviculture et Papier » et « Services de transport ».

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a avancé de 0,37% à 12.056,54 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) de 0,35% à 983,87 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est apprécié de 0,38% à 9.806,41 points, alors que l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris 0,37% à 915,80 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,59% à 11.175,07 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est adjugé 0,32% à 10.299,9 points.

Les secteurs « Sylviculture et Papier » et « Services de transport » ont terminé sur des gains respectifs de 3,08% et 2,13%. A l’inverse, « Transport » et « Chimie » ont abandonné respectivement 1,05% et 0,79%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 80,27 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central, tandis que la capitalisation boursière a dépassé les 623,7 milliards de dirhams (MMDH). Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (3,98%), Colorado (3,51%), Med Paper (3,08%), Ennakl (2,52%) et Managem (2,32%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Cartier Saada (3,96%), SMI (1,27%), CTM (1,10%), Disway (0,86%) et Snep (0,83%).

S.L. (avec MAP)