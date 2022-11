La Bourse de Casablanca termine dans le vert ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire positif mardi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,83% à 10.912,36 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 1,2% à 874,97 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a gagné 0,99% à 810,99 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 s’est adjugé 1,05% à 9.967,76 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid s’est bonifié de 0,88% à 9.070,93 pts. Sur le plan sectoriel, l’indice de l’agroalimentaire/production a enregistré la hausse la plus forte (+3,59%), devançant le bâtiment et matériaux de construction (+2%) et les mines (+1,46%).

En revanche, l’indice des matériels, logiciels et services informatiques a accusé la plus forte baisse (-1,73%), suivi de la chimie (-1,55%) et de la société de financement et autres activités financières (-1,32%).

Le volume global des échanges, qui a porté sur 43,05 millions de dirhams (MDH), a été réalisé sur le marché Central et dominé par les transactions sur Managem (20,97 MDH), Attijariwafa Bank (7,48 MDH) et BCP (5,53 MDH). Quant à la capitalisation boursière, elle s’est établie à près de 566,49 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, Cosumar (+5,35% à 195,95 DH), Crédit du Maroc (+3,48% à 595 DH), Colorado (+3,18% à 45,4 DH), BMCI (+3,14% à 495 DH) et Atlantasanad (+2,97% à 119,7 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.

À l’inverse, les plus fortes baisses ont été affichées par Eqdom (-3,85% à 1.000 DH), Fenie Brossette (-3,57% à 135 DH), Promopharm S.A. (-3,5% à 965 DH), HPS (-2,58% à 6.410 DH) et Res Dar Saada (-2,28% à 21 DH).

S.L. (avec MAP)