La Bourse de Casablanca termine dans le vert ce jeudi

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le vert, jeudi, son indice phare le MASI, se renforçant de 0,68%, à 10.719,22 points (pts).

Pour sa part, l’indice MASI.20 qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides a gagné 0,65%, à 865,69 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, s’est octroyé 0,73%, à 820,37 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, ainsi que le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont grimpé respectivement de 0,54 %, à 9.888,51 pts et 0,74%, à 9.005,52 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice du pétrole et du gaz s’est offert la plus forte hausse (+2,05%), suivi de l’indice de la participation et promotion immobilière (+1,99%) et de l’indice loisirs et hôtels (+1,66%).

A la baisse, l’indice de la santé (-2,52%) a accusé la baisse la plus forte, suivi de l’indice de la chimie (-2,52%) et des assurances (-1,45%).

Le volume global des échanges a porté sur plus de 142,3 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central (Actions).

Itissalat Al-Maghrib a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 44,16 MDH, suivi d’Attijariwafa Bank avec 30,43 MDH et de Lafargeholcim Maroc avec un flux transactionnel de 14,61 MDH.

En ce qui concerne la capitalisation boursière, elle a porté sur plus de 560,56 milliards de dirhams.

Du côté des valeurs, BMCI (+6% à 463,2 DH), Mutandis (+5,89% à 214,95 DH), Microdata (+4,29% à 551,7DH), Eqdom (+4% à 939,1 DH) et CDM (+3,83% à 597 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

À l’inverse, les plus fortes baisses ont été affichées par Ennakl (-5,1% à 29,02 DH), Maghreb Oxygène (-3,72% à 233 DH), Wafa Assurance (-3,09% % à 3.230 DH), Involys (-3,06% à 95 DH) et Akdital (-2,52% à 295,4DH).

