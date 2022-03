La Bourse de Casablanca se ressaisit à la clôture

La Bourse de Casablanca est parvenue à clôturer ce mardi en territoire positif, le MASI prenant 0,64% à 12.721,38 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 0,76% à 1.027,21 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est hissé de 0,37% à 954,68 pts.

Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a progressé de 1,03% à 11.753,61 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, s’est apprécié de 0,8% à 10.695,37 pts.

Au niveau sectoriel, l’indice du transport a été le plus grand contributeur à cette performance avec une hausse de 5,82%. Les secteurs des « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+2,93%) et de la « Participation et promotion immobilières » (+2,91%) ont également tiré la cote vers le haut.

Du côté des perdants, l’indice sectoriel du « Bâtiment et matériaux de construction » a enregistré la plus forte baisse de la séance (-1,18%), suivi par « Sociétés de financement et autres activités financières » et l’indice du « Pétrole et gaz » (-0,64%).

Le volume global des échanges a porté sur 106,08 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché Central (Actions) et dominé par les transactions portant sur Itissalat Al-Maghrib (31,6 MDH), Attijariwafa Bank (8,78 MDH) et Sonasid (8,25 MDH). Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a dépassé les 663,62 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les meilleures performances ont été l’œuvre de Delattre Levivier Maroc (+5,98% à 67,83 dirhams (DH)), Alliances (+5,98% à 61,99 DH), Ctm (+5,9% à 664 DH), Timar (+3,97% à 136,25 DH) et Saham Assurance (+3,88% à 1.446 DH).

À l’inverse, Stokvis Nord Afrique (-5,99% à 14,28 DH), Afric Industries Sa (-5,99% à 364,75 DH), Ennakl (-5,31% à 33,52 DH), Maghrebail (-3,99% à 830,5 DH) et Eqdom (-3,99% à 1.301 DH) ont affiché les plus fortes baisses.

AK