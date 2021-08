La Bourse de Casablanca se ressaisit à la clôture

La Bourse de Casablanca est parvenue à boucler ses échanges dans le vert vendredi, soutenue notamment par les grandes capitalisations, à l’instar d’Attijariwafa Bank (+1,28%), LafargeHolcim Maroc (+1,3%) et Itissalat Al-Maghrib (+0,79%).

Après avoir passé la majeure partie de la journée en territoire négatif, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a clôturé en hausse de 0,79% à 12.784,69 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a avancé, de son côté, de 0,85% à 1.045,56 et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu de 0,83% à 10.397,21 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est établi, quant à lui, à 961,52 points, en hausse de 0,75%.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,86% à 12.099,09 points et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,81% à 10.907,80 points.

Au terme de cette séance, la cote a vu 16 de ses indices sectoriels gagner du terrain, contre seulement 7 perdants, alors que celui du « Transport » n’a affiché aucune variation.

Le secteur » Sylviculture & Papier » a grimpé de 3,96%, soit la plus forte hausse de la journée, boosté par son unique titre Med Paper. De même, le secteur « Distributeurs » a pris 2,93%, celui des « Assurances » a gagné 1,93% et celui des « Sociétés de portefeuilles-Holdings » 1,35%. Le secteur « Industrie pharmaceutique » a accusé la plus forte baisse de la journée (-3,65%), suivi de celui de l' »Electricité » (-1,26%), et de celui des « Sociétés de placement immobilier » (-1,12%).

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à 169,83 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à plus de 656,19 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Wafa Assurance (+3,97%), Med Paper (+3,96%), Label Vie (+3,75%), IB Maroc.com (+2,65%) et Balima (+2%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Sothema (-3,99%), Fenie Brossette (-3,98%), Stroc Industrie (-3,96%), AtlantaSanad (-2,78%) et Zellidja S.A (-2%).

S.L. (avec MAP)