La Bourse de Casablanca reste dans le rouge

La Bourse de Casablanca est restée dans le rouge, ce mardi à la clôture, le MASI cédant 0,22% à 11.810,03 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,32% à 953,89 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a perdu 0,12% à 882,79 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont lâché respectivement 0,46%, à 10.937,12 pts et 0,34%, à 9.966,94 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings a enregistré la hausse la plus forte (+5,56%), particulièrement en raison de la bonne tenue de Delta Holding (+5,61%). À la hausse également, l’indice pharmaceutique a bondi de 1,95%, suivi de l’indice bancaire (+1,22%).

Contre-tendance, l’indice des loisirs et hôtels a lâché 2,37%, notamment à cause de la mauvaise performance de Risma (-2,37%), suivi de l’indice des services aux collectivités (-2,11%), et de l’indice de l’agroalimentaire/production (-2,07%).

Le volume global des échanges a porté sur plus de 81,63 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions). Le volume du marché Central (Actions) s’est établi à plus de 81,41 MDH, quand celui des transferts a porté sur 219.816 dirhams (DH).

Par valeurs, Smi a apporté plus de 19,93 MDH, Attijariwafa Bank 18,98 MDH et Itissalat Al-Maghrib 15,62 MDH. La capitalisation boursière a atteint, de son côté, plus de 614,2 milliards de dirhams.

Sur le front des valeurs, Smi (-5,43% à 1.305 DH), M2m Group (-4% à 717,9 DH), Lydec (-3,61% à 252,55 DH), Salafin (-3,13% à 615,1 DH) et Cosumar (-2,79% à 209 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.

À l’inverse, les plus fortes hausses ont été réalisées par Microdata (+5,79% à 530 DH), Delta Holding (+5,61% à 28,99 DH), Fenie Brossette (+4,5% à 113 DH), Eqdom (+2,95% à 1.115 DH) et TGCC (+2,74% à 138,7 DH).

YB