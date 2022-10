La Bourse de Casablanca recule du 26 au 30 septembre

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 26 au 30 septembre 2022 dans le rouge, son principal indice, le Masi, lâchant 5,27% à 11 613,11 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a perdu 5,4% à 937,34 points, alors que le Casablanca ESG 10, indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) a pris 5,65% à 865,72 points.

Au terme de cette semaine, 19 indices sectoriels ont clôturé en territoire négatif, contre 3 sur une note positive et un seul secteur sur une note stable. Le secteur des boissons (-11,82%) a accusé le plus fort repli, suivi du secteur « Bâtiment et matériaux de construction » (-9,62%) et celui de la « Chimie » (-8,55%).

Contre-tendance, l’indice de la sylviculture et papier (+9,8%) a enregistré la meilleure performance hebdomadaire, devant celui du transport (+5,97%), puis celui des loisirs et hôtels (+1,75%).

Le volume global s’est élevé à plus de 1,48 milliards de dirhams (MMDH). Sur le podium des valeurs les plus actives figurent Attijariwafa Bank avec un volume transactionnel de 325,55 MDH, Itissalat Al-Maghrib (279,10 MDH) et BCP (115,95 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, 603,62 MMDH.

Côté valeurs, les meilleures performances de la semaine ont été l’œuvre de Med Paper (+9,8%), CTM (+6,26%), Fenie Brossette (+5,03%), Balima (+4,44%) et Maghreb Oxygène (+4,27%).

A l’opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par Disty Technologies (-13,57%), Société des boissons du Maroc (-12,98%), LafargeHolcim Maroc (-11,52%), Microdata (-11,33%), et Residences Dar Saada (-10,63%).