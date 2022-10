La Bourse de Casablanca recule du 24 au 28 octobre

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 24 au 28 octobre 2022 dans le rouge, son principal indice, le Masi, lâchant 0,95% à 10.850,63 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a perdu 1,34% à 866,87 points, alors que le Casablanca ESG 10, indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) a cédé 1,68% à 803,45 points.

Au terme de cette semaine, 11 indices sectoriels ont clôturé en territoire négatif, contre 10 sur une note positive et deux secteurs secteurs sur une note stable. Le secteur « services aux collectivités » (-11,63%) a accusé le plus fort repli, suivi du secteur « télécommunications » (-6,51%) et celui des « sociétés de portefeuilles-holding » (-5,67%).

Contre-tendance, l’indice « sylviculture et papier » (+9,48%) a enregistré la meilleure performance hebdomadaire, devant celui des services de transport (+6,67%), puis celui de « société de financement et autres activités financières » (+2,66%).

Le volume global s’est élevé à plus de 2,26 milliards de dirhams (MMDH). Sur le podium des valeurs les plus actives figurent Itissalat Al-Maghrib avec un volume transactionnel de 75,59 MMDH, Bank of Africa (39,43 MMDH) et Attijariwafa Bank (35,90 MMDH). La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, 563,914 MMDH.

Côté valeurs, les meilleures performances de la semaine ont été l’œuvre de Lesieur Cristal (+12,16%), BMCI (+10,93%), Med Paper (+9,48%), Marsa Maroc (+6,67%) et Sonasid (+5,56%).

A l’opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par Lydec (-11,63%), Stroc Industrie (-7,56%), Itissalat Al-Maghrib (-6,51%), Cartier Saada (-6,33%) et Delta Holding (-5,73%).