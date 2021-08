La Bourse de Casablanca quasi-stable à l’ouverture

La Bourse de Casablanca a entamé vendredi ses échanges près de l’équilibre, son indice principal, le Masi, gagnant 0,01% à 12.469,1 points.

Quelques minutes après l’ouverture, le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, prenaient 0,01% chacun à 1.017,79 points et 10.135,71 points, respectivement. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » restait inchangé à 934,46 points.

Aux valeurs, Delattre Levivier Maroc gagnait 3,98%, devançant Auto Hall (+3,96%), Ib Maroc.com (+2,95%) et SMI (+0,83%).

A l’opposé, Med Paper reculait de 3,69%, alors que Res Dar Saada et Sonasid cédaient respectivement 1,36% et 1,1%.

Jeudi, Masi et MSI20 ont clôturé sur des gains respectifs de 0,34% et 0,25%.

S.L. (avec MAP)