La Bourse de Casablanca proche de l’équilibre ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca évoluait proche de l’équilibre, lundi dans les premiers échanges, son principal indice, le MASI, cédant 0,02% à 10.953,31 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, baissait également de 0,02% à 882,62 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, abandonnait 0,05% à 826,58 pts.

Du côté des valeurs, les plus fortes hausses étaient enregistrées par Douja Prom Addoha (+2,22% à 6,44 dirhams (DH)), Atlantasanad (+0,83% à 121 DH), Akdital (+0,34% à 292 DH) et Stokvis Nord Afrique (+0,29% à 13,94 DH). En revanche, Med Paper (-1,72% à 28 DH), Alliances (-0,93% à 53,5 DH), Itissalat Al-Maghrib (-0,29% à 102,1 DH) et Colorado (-0,02% à 45,45 DH) accusaient les plus fortes baisses.

S.L.