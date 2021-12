La Bourse de Casablanca proche de l’équilibre à l’ouverture

La Bourse de Casablanca a ouvert la séance de vendredi quasiment à l’équilibre, le Masi lâchant 0,04% à 13.244,47 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, perdait, quant à lui, 0,07% à 1.077,68 pts et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, cédait 0,04% à 10.711,7 pts

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, se stabilisait, de son côté, à 990,17 pts.

Sur le terrain des valeurs, Stroc Industrie (+5,55% à 39,39 dirhams (DH)) affichait la plus forte hausse, suivie d’Auto Hall avec +0,95% à 106 DH et TGCC avec +0,65% à 169,1 DH.

En revanche, Stokvis Nord Afrique, HPS et Sonasid enregistraient les plus fortes baisses, avec respectivement -3,6% à 15 DH, -2,37% à 6.785 DH et -0,83% à 595 DH.

La veille à la clôture, le Masi avait pris 0,3% à 13.249,96 pts.

S.L. (avec MAP)