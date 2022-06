La Bourse de Casablanca perd du terrain (13-17 juin)

La Bourse de Casablanca a achevé la période allant du 13 au 17 juin dans le rouge, son principal indice, le Masi, cédant 3,83% à 12.083,57 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a perdu 4,10% à 975,38 points, alors que le Casablanca ESG 10, indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG), a lâché 3,78% à 907,95 points.

Au terme de cette semaine, seuls 2 secteurs ont affiché des performances positives, contre 20 indices sectoriels qui ont terminé sur une note négative et un secteur qui est resté stable.

L’indice Immobilier (-9,65%) a accusé le plus fort repli, suivi par « Loisirs et hôtels » (-8,26%) et celui de « l’industrie pharmaceutique » (-4,79%).

Contre-tendance, l’indice « Transport » (+1,15%) a enregistré la meilleure performance hebdomadaire, devant « Ingénierie et biens d’équipement industriels » (+0,83%).

Le volume global s’est élevé à près de 1,20 milliard de dirhams (MMDH). Sur le podium des valeurs les plus actives figurent CIH avec un volume transactionnel de 180,61 millions de dirhams (MDH), Attijariwafa Bank (95,07 MDH) et Minière Touissit (69,96 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 632 MMDH.

Côté valeurs, les plus fortes baisses de la semaine ont été accusées par Alliances (-13,04%), Sonasid (-11,86%), SMI (-10,49%), Douja Prom Addoha (-9,31%) et Risma (-8,26%).

A l’opposé, les meilleures performances ont été l’œuvre de Colorado (+19,88%), Zellidja SA (+3,99%), Dari Couspate (+3,13% ), Jet Constractors (+2,63% ) et BMCI (+2,56%).

S.L. (avec MAP)