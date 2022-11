La Bourse de Casablanca passe dans le vert à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca est passée dans le vert, vendredi à la clôture, son indice phare, le MASI, ayant avancé de 0,27%, à 10.835,23 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, se sont adjugés respectivement 0,61%, à 873,33 pts et 0,14%, à 816,23 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, s’est octroyé 0,5%, à 9.924,61 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a augmenté de 0,35%, à 9.063,58 pts.

S.L.