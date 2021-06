La Bourse de Casablanca ouvre sur un léger rebond

La Bourse de Casablanca rebondissait à l’ouverture jeudi, son principal indice, le Masi, prenant 0,26% à 12.547,09 points.

Le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, avançait de 0,27% à 1.026,87 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, gagnait autant à 10.206,64 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » progressait, quant à lui, 0,43% à 940,01 points.

Du côté des valeurs, Managem s’envolait de 3,99%. Le Groupe a annoncé que la mine d’or de Tri-K en Guinée, dans la région de Mandiana, a réalisé la première coulée, le mercredi 23 juin courant, suite à la finalisation des travaux de construction.

Avec une réserve de plus de 1,5 million d’onces d’or, Tri-K est l’une des plus importantes opérations du Groupe Managem sur l’activité or, selon le Groupe.

A la hausse également, Minière Touissit prenait 3,6%, LafargeHolcim Maroc avançait de 2,49% et Res Dar Saada de 2,02%.

A l’inverse, Mutandis SCA (-2,26%) accusait le plus fort repli de la matinée, suivie par Atlantasanad (-1,06%), CTM (-0,96%) et Bank Of Africa (-0,77%).

S’agissant des valeurs les plus actives, Managem drainait 4,37 millions de dirhams (MDH), Mutandis SCA 2,29 MDH et HPS 1,99 MDH.

S.L. (avec MAP)