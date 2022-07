La Bourse de Casablanca ouvre proche de l’équilibre ce vendredi

La Bourse de Casablanca a ouvert proche de l’équilibre vendredi, son principal indice, le MASI, se stabilisant à 0,01% à 11.835,46 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, cédaient 0,02%, chacun, à 955,54 pts et 882,71 pts, respectivement.

Sur le plan individuel, Immorente Invest (+4,71% à 107,9 DH), Sonasid (+2,24% à 731 DH), Alliances (+0,87% à 54,47 DH), SMI (+0,76% à 1.320 DH) et Sodep-Marsa Maroc (+0,19% à 259,5 DH) réalisaient les meilleures performances.

En revanche, Snep (-2,54% à 798,1 DH), Disty Technologies (-0,86% à 225,05 DH), Mutandis Sca (-0,68% à 212,5 DH), Cartier Saada (-0,48% à 24,8 DH) et Managem (-0,43% à 1.850 DH) accusaient les plus fortes baisses. Jeudi, le MASI avait terminé sur un gain de 0,51%.

S.L. (avec MAP)