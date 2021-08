La Bourse de Casablanca ouvre en repli

La Bourse de Casablanca a démarré lundi en repli, son principal indice, le Masi, perdant 0,50% à 12.559,76 points.

Peu après l’ouverture, le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, reculait de 0,59% à 1.023,03 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, de 0,53% à 10.208,36 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » cédait 0,55% à 940,43 points.

Contre-tendance, les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,79% à 11.880,14 points et le FTSE Morocco All-Liquid a grimé de 0,86% à 10.736,34 points. Aux valeurs, Mutandis SCA lâchait 2,62%, accusant la plus forte baisse de la matinée. Cosumar (-2,19%) et Total Maroc (-1,96%) se trouvaient également parmi les perdants.

A la hausse, Douja Prom Addoha avançait de 3,94%, devant Jet Contractors (+3,69%) et Alliances (+2,8%).

S.L. (avec MAP)