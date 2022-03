La Bourse de Casablanca ouvre en petite hausse ce jeudi

La Bourse de Casablanca démarrait en petite hausse, jeudi, le Masi grimpant de 0,12% à 12.777,75 points (pts). Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,17% à 1.032,1 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a gagné 0,11% à 960,31 pts. Sur le front des valeurs, Ciments du Maroc affichait la plus forte hausse avec +4,6% à 1.820 DH, devant SNEP (+1,88% à 815 DH), Douja Prom Addoha (+1,78% à 8,6 DH), BMCI avec (+1,59% à 640 DH) et Aradei Capital (+1,55% à 460 DH).

À l’inverse, Alliances (-1,79% à 62,02 DH), Managem (-0,94% à 1.900 DH), Attijariwafa Bank (-0,85% à 455,1 DH), Cosumar (-0,83% à 240 DH) et TGCC (-0,81% à 166 DH) accusaient les plus fortes baisses.

La veille à la clôture, le Masi s’était renforcé de 0,45%, à 12.761,96 pts.

S.L. (avec MAP)