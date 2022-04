La Bourse de Casablanca ouvre en légère hausse ce vendredi

La Bourse de Casablanca a ouvert en légère hausse, vendredi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,05% à 13.103,80 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, augmentait de 0,06% à 1.062,26 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, évoluait autour de 985,52 pts (+0,07%) .

Sur le front des valeurs, Alliances (+3,56% à 73,62 DH), Label Vie (+3,01% à 5.099 DH), Disway (+2,87% à 895 DH), Sonasid (+2,73% à 850 DH) et Douja Prom Addoha (+1,97% à 8,80 DH) affichaient les meilleures performances de la matinée. À l’opposé, Ennakl (-4,44% à 34,4 DH), Ciments du Maroc (-1,55% à 1841 DH), TGCC S.A (-1,35% à 160,8 DH), Salafin (-0,68% à 735 DH) et Mutandis SCA (-0,02% à 243,95 DH) accusaient les plus forts replis.

Jeudi, le MASI avait terminé sur une hausse de 0,25%.

S.L. (avec MAP)