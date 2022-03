La Bourse de Casablanca ouvre en légère hausse ce mardi

La Bourse de Casablanca a ouvert en légère hausse mardi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,03% à 12.872,01 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, augmentait de 0,06% à 1.041,48 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, restait quasi stable (+0,01%) à 966,72 pts.

Sur le front des valeurs, Colorado (+4,57% à 66,6 DH), Med Paper (+2,27% à 25,26 DH) Mutandis Sca (+1,6% à 254 DH), SNEP (+1,09% à 834 DH) et Sonasid (+1,04% à 771 DH) affichaient les plus fortes hausses. À l’opposé, Alliances (-3,24% à 57,1 DH), Jet Contractors (-1,8% à 205 DH), Res Dar Saada (-1,73% à 27,8 DH), Delattre Levivier Maroc (-1,51% à 62,5 DH) et Afric Industries (-1,33% à 370 DH) accusaient les plus forts replis.

Lundi, le MASI avait terminé sur une perte de 0,08%.

S.L. (avec MAP)