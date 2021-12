La Bourse de Casablanca ouvre en légère baisse

La Bourse de Casablanca démarrait la séance en légère baisse lundi, son indice de référence, le Masi, se repliant de 0,15%, à 13.222,22 points (pts). Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, abandonnait 0,16%, à 1.074,9 pts.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, cédait, pour sa part, 0,16% 10.679,91 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, rétrogradait de 0,17%, à 984,68 pts.

Sur le front des valeurs, Fenie Brossette et Stroc Industrie accusaient les plus fortes baisses, avec respectivement -5,43% à 135,05 dirhams (DH) et -2,93% à 34,51 DH. De même, Snep reculait de 2% à 743,8 DH, Auto Hall de -1,7% à 104 DH et Attijariwafa Bank de -1,04% à 475 DH.

À l’opposé, Mutandis Sca (+1,54% à 247,8 DH) enregistrait la plus forte hausse, devançant Douja Prom Addoha (+0,83% à 10,99 DH).

Vendredi à la clôture, le Masi avait cédé 0,06%, à 13.242,43 pts.

YB

S.L. (avec MAP)