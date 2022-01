La Bourse de Casablanca ouvre en léger repli ce lundi

La Bourse de Casablanca a démarré la séance de lundi en légère baisse, l’indice de toutes les valeurs, Masi, cédant 0,08% à 13.466,19 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, diminuait, de son côté, de 0,07%, à 1.097,57 pts.

S’agissant de l’indice thématique « Casablanca ESG 10 », qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, il cédait pour sa part -0,38%, à 1.002,9 pts.

Sur le front des valeurs, Delattre Levivier Maroc (+6% à 80,97 dirhams (DH)), Stroc Industrie (+5,81% à 43,74 DH), Cartier Saada (+5,13% à 31,55 DH), IB Maroc.com (+4,38% à 38,1 DH) et Atlantasanad (+4% à 130 DH) enregistraient les plus fortes hausses.

En revanche, BMCI (-2,74% à 640 DH), SMI (-2,53% à 1.462 DH), Fenie Brossette (-1,93% à 150 DH), Bank of Africa (-1,43% à 186,15 DH) et Managem (-1,18% à 1.595 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Vendredi à la clôture, le Masi avait pris 0,81%, à 13.477,25 pts.

S.L. (avec MAP)