La Bourse de Casablanca ouvre en hausse ce mardi

La Bourse de Casablanca débutait la séance en hausse mardi, le MASI prenant 0,30% à 13.038,92 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait pour sa part 0,30% à 1.020,23 pts alors que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, avançait de 0,23% à 945,88 pts.

Sur le plan individuel, Jet Contractors (1,73% à 206 DH), Disway (1,40% à 861,9 DH), Res Dar Saada (1,02% à 28,60 DH), BMCI (0,84% à 600 DH) et Immorente Invest (0,74% à 108,80 DH) enregistraient les plus fortes hausses. En revanche, Fennie Brossette (-1,90% à 124,10 DH), Risma (-1,82% à 100 DH), Lesieur Cristal (-1,60% à 182 DH), Afric Industries S.A (-1,08% à 365 DH) et Douja Prom Addoha (-0,46% à 8,75 DH), affichaient les plus fortes baisses. Lundi, le Masi avait clôturé en territoire positif, avançant de 0,3% à 13.038,92 points (pts).

S.L. (avec MAP)