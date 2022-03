La Bourse de Casablanca ouvre en hausse ce jeudi

La Bourse de Casablanca a débuté ses échanges en hausse jeudi, son principal indice, le Masi, évoluant de 0,29% à 12.614,63 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait pour sa part 0,41% à 1.018,23 pts alors que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, avançait de 0,23% à 945,88 pts.

Sur le plan individuel, Ciments du Maroc ( 3,74% à 1.829 DH), Afric Industries S.A (2,63% à 390 DH), Colorado (2,38% à 64,50 DH), Sothema (2,25% à 1.500 DH) et Auto Hall (1,71% à 95,10 DH) enregistraient les plus fortes hausses. En revanche, Ennakl (-5,98% à 33,33 DH), Fenie Brossette (-5,98% à 134,45 DH), Alliances (-2,83% à 51,50 DH), Cartier Saada (-2,76% à 28,20 DH) et Jet Contractors (-2,30% à 197,30 DH), affichaient les plus fortes baisses. La veille à la clôture, le Masi s’était replié de 1,89%, à 12.577,91 pts.

S.L. (avec MAP)