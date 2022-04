La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse ce jeudi, son principal indice le MASI progressant de 0,05% à 13.089,76 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait aussi 0,05% à 1.059,43 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, reculait de 0,24% à 980,53 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, évoluait à la hausse de 0,16%, à 12.215,84 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, avançait de 0,05%, à 11.041,94 pts.

Sur le plan individuel, Stroc Industrie, Atlantasanad, Label Vie et Alliances affichaient les plus fortes hausses, avec respectivement +4,09% à 42,99 dirhams (DH), +2,95% à 138 DH, +2,75% à 5.038 DH et +2,11% à 74,45 DH. Ils étaient suivis par Colorado (+1,52% à 65,99 DH).

À l’inverse, Med Paper (-4,66% à 23,3 DH) et Stokvis Nord Afrique (-3,18% à 14,02 DH) accusaient les plus fortes baisses ; suivaient Jet Contractors avec -1,43% à 197,15 DH et Ib Maroc.Com avec -1,11% à 31,15 DH ainsi qu’Attijariwafa Bank avec -0,54% à 461 DH.

Mercredi, le MASI a clôturé sur une perte de 0,18%.

YB