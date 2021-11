La Bourse de Casablanca ouvre en bonne mine ce mercredi

La Bourse de Casablanca a ouvert dans le vert mercredi, son indice principal, le Masi, grimpant de 0,12%, à 13.279,19 pts.

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, augmentait de 0,16% à 1.081,72 points (pts) et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, se bonifiait de 0,13% à 10.762,64 pts.

De son côté, le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, progressait de 0,09% à 997,15 pts.

Sur le front des valeurs, Fenie Brossette (+3,25%), Med Paper (+2,67%), Douja Prom Addoha (+2,38%), Mutandis (+1,63%) et Aradei Capital (+1,33%) réalisaient les plus fortes hausses, tandis que Risma (-1,43%), Alliances (-1,1%), Jet Contractors (-0,82%), Disway (-0,65%) et Colorado (-0,62%) accusaient les plus lourdes baisses. Mardi, Masi a clôturé sur une perte de 0,25%.

S.L. (avec MAP)