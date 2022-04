La Bourse de Casablanca ouvre en baisse ce mercredi

La Bourse de Casablanca a démarré ses échanges dans le rouge, mercredi, son principal indice, le Masi, cédant 0,16% à 12.857,97 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait de son côté de 0,20% à 1.040,95 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, perdait 0,59% à 966,69 pts.

Sur le front des valeurs, Risma (-4,55% à 105 dirhams (DH)), Med Paper (-3,04% à 23,90 DH), BCP (-1,30% à 262,05 DH), Attijariwafa Bank (-0,95% à 460,10 DH) et Bank Of Africa (-0,94% à 200 DH) accusaient les plus fortes baisses.

À l’inverse, Delta Holding (+5% à 31,50 DH), Label Vie (+3,72% à 4.994 DH), Douja Prom Addoha (+2,09% à 8,8 DH), Res Dar Saada (+1,71% à 29,80 DH) et Alliances (+1,56% à 64 DH) affichaient les plus fortes hausses.

Mardi, le Masi avait clôturé sur un gain de 0,42% à 12.878,42 pts.

S.L. (avec MAP)