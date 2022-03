La Bourse de Casablanca ouvre dans le vert ce mardi

La Bourse de Casablanca a ouvert dans le vert mardi, son indice de référence, le Masi, progressant de 0,52% à 12.725,3 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,67% à 1.029,72 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, se bonifiait de 1,28%, à 960,27 pts.

Aux valeurs, les plus fortes hausses étaient affichées par Sonasid (+4,78% à 699,9 DH), Jet Contractors (+4,3% à 208,8 DH), Res Dar Saada (+4,29% à 28,17 DH), Alliances (+3,17% à 63,5 DH) et BCP (+2,79% à 272,5 DH).

Contre-tendance, TotalEnergie Marketing Maroc, Lydec, Cosumar, CTM et SNEP accusaient les plus fortes baisses, avec respectivement -4% à 1.535 DH, -3,57% à 270 DH, -2,44% à 236 DH, -1,55% à 655,2 DH et -0,5% à 790 DH. La veille, le Masi a clôturé sur un gain de 0,28%.

