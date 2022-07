La Bourse de Casablanca ouvre dans le rouge

La Bourse de Casablanca a ouvert dans le rouge lundi, son indice de référence, le MASI, cédant 0,13% à 11.908,93 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, lâchait 0,1% à 964,63 pts, alors que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, progressait de 0,23% à 894,4 pts.

Aux valeurs, Taqa Morocco (-5,31% à 1.070 DH), Cartier Saada (-5,27% à 25,01 DH), Ennakl (-4,01% à 32,35 DH), Disty Technologies (-3,75% à 231 DH) et Atlantasanad (-1,94% à 126,5 DH) accusaient les plus fortes baisses.

À l’inverse, Snep (+5,63% à 845 DH), Colorado (+5,25% à 47,47 DH), TGCC (+4,17% à 137,5 DH), Bank of Africa (+2,75% à 184,95 DH) et Mutandis (+1,67% à 209,95 DH) affichaient les plus fortes hausses.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,16%.

S.L. (avec MAP)