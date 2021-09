La Bourse de Casablanca ouvre ce vendredi proche de l’équilibre

La Bourse de Casablanca a démarré ses échanges, vendredi, proche de l’équilibre, son principal indice, le Masi, gagnant 0,01% à 12.903,83 points.

Le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, évoluait autour de 1.054,42 points (-0,03%) et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, progressait légèrement de 0,01% à 12.237,16 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » perdait 0,03% à 969,60 points.

Aux valeurs, Afric Industries SA s’envolait de 3,97% dans les premiers échanges, devant CIH (+3,85%) et Delta Holding (+3,32%). En revanche, S.M Monétique (-3,99%) était en tête des perdants de la matinée, suivie de Sonasid (-3,86%) et Stroc Industries (-2,64%).

S.L. (avec MAP)