La Bourse de Casablanca ouvre ce mardi en légère hausse

La Bourse de Casablanca débutait la séance en légère hausse mardi, son principal indice, le MASI, prenant 0,08% à 13.782,74 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, progressaient de respectivement 0,13% à 1.124,61 pts et 0,11% à 1.026,63 pts.

Sur le front des valeurs, Delattre Levivier Maroc (+5,73% à 108 dirhams (DH)), Disway (+3,77% à 767,9 DH) et Colorado (+2,93% à 68,05 DH) enregistraient les plus fortes hausses, suivis de Sonasid avec +1,57% à 705,9 DH et Atlantasanad avec +1,46% à 135,95 DH. À l’inverse, Fenie Brossette et Stokvis Nord Afrique accusaient les plus fortes baisses, avec respectivement -2,7% à 144 DH et -2,34% à 18,74 DH. Ils étaient suivis par Immorente Invest avec -1,82% à 105 DH, Res Dar Saada avec -1,33% à 29,77 DH et Alliances avec -1,25% à 37,9 DH.

La veille à la fermeture, le MASI s’était replié de 0,1% à 13.770,78 pts.

S.L. (avec MAP)