La Bourse de Casablanca ouvre ce mardi en hausse

La Bourse de Casablanca évoluait en légère hausse mardi à l’ouverture, le MASI prenant 0,09%, à 10.852,77 points (pts).

Le Morocco Stock Index 20 (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,1%, à 869,32 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, avançait de 0,39%, à 812,41 pts. Sur le front des valeurs, Snep (+5,72% à 698 dirhams (DH)), Lesieur Cristal (+3,77% à 220 DH) et Bank of Africa (+2,47% à 166 DH) réalisaient les plus fortes hausses, suivis de Sonasid (+1,52% à 535 DH) et Douja Prom Addoha (+1,16% à 7 DH).

À l’inverse, Atlantasanad et Disway affichaient les plus fortes baisses, avec respectivement -4,17% à 115 DH et -2,94% à 660 DH, suivis de Cih avec -1,38% à 286 DH ainsi que Cosumar avec -0,94% à 185 DH et Fenie Brossette avec -0,75% à 131,95 DH.

La veille à la clôture, le MASI s’était déprécié de 1,01%, à 10.843,45 pts.

S.L. (avec MAP)