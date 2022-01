La Bourse de Casablanca ouvre ce lundi en légère baisse

La Bourse de Casablanca ouvrait la séance en légère baisse lundi, le Masi se délestant de -0,17%, à 13.761,07 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se repliait de -0,19%, à 1.122,74 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, cédait du terrain à hauteur de -0,16%, à 1.028,42 pts.

Sur le front des valeurs, Involys et Disway affichaient les plus fortes baisses, avec respectivement -3,64% à 123 dirhams (DH) et -3,4% à 710 DH. Ils étaient suivis par Cih (-1,43% à 345 DH).

En revanche, Smi (+3,55% à 1.548 DH), Med Paper (+3,52% à 25,88 DH) et Ctm (+2,7% à 719,9 DH) réalisaient les plus fortes hausses.

Vendredi à la clôture, le Masi avait bondi de 1,44%, à 13.784,31 pts.

S.L. (avec MAP)