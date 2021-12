La Bourse de Casablanca ouvre ce lundi dans le rouge

La Bourse de Casablanca démarrait en baisse lundi, le MASI reculant de 0,63% à 13.253,22 points (pts). Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se repliait de 0,68% à 1.080,86 pts, tandis que le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, perdait 0,67% à 10.736,86 pts.

Pour sa part, le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, cédait du terrain à hauteur de -0,83%, à 992,08 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, progressaient de respectivement 0,58%, à 11.292 pts et 0,68% à 12.574,34 pts.

Sur le plan individuel, Delta Holding, Colorado et Stroc Industrie accusaient les plus fortes baisses, avec respectivement -5,36% à 30,71 dirhams (DH), -4,97% à 59,82 DH et -3,1% à 41,9 DH. En revanche, Med Paper (+2,76% à 29,8 DH), Atlantasanad (+2,46% à 118,85 DH) et Douja Prom Addoha (+2,05% à 11,45 DH) affichaient les plus fortes hausses.

Vendredi à la clôture, le MASI avait grimpé de 0,47%, à 13.339,81 pts.

S.L. (avec MAP)