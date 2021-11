La Bourse de Casablanca ouvre ce jeudi en légère baisse

La Bourse de Casablanca évoluait en légère baisse jeudi à l’ouverture, son principal indice, Masi, cédant 0,07% à 13.331,5 points (pts).

Le MSI20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait, quant à lui, de 0,06% à 1.086,09 pts, tandis que le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, lâchait 0,07% à 10.804,49 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, se repliait de 0,08% à 1.001,01 pts. Sur le plan individuel, Fenie Brossette, Microdata, Stokvis Nord Afrique, Alliances et Involys affichaient les plus fortes hausses, avec respectivement 4,65%, 4,52%, 3,98%, 1,93% et 1,85%. À l’inverse, Stroc Industrie (-5,86%), Immorente Invest (-5,32%), Cartier Saada (-4%), SNEP (-2,24%) et Attijariwafa Bank (-0,41%) accusaient les plus fortes baisses. Mercredi, le Masi a terminé sur un gain de 0,26%.

S.L. (avec MAP)