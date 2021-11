La Bourse de Casablanca: le récap du 1er au 5 novembre

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 1er au 5 novembre 2021 dans le rouge, son principal indice, Masi, perdant 1,04% à 13.413,80 points.

Au terme de cette semaine, le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a reculé de 1,40% à 1.089,34 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a lâché 1,28% à 10.848,12 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, perdu de 1,42% à 1.003,70 points.

Sur le plan sectoriel, 14 indices ont affiché grise mine et 8 autres ont fini en hausse, alors que celui des « Équipements électroniques et électriques » et « Électricité » n’ont enregistré aucune variation.

L’Immobilier a accusé la plus forts baisse de la semaine (-6,99%) suivi des « Services aux collectivités » (-5,19%) et « Bâtiment et matériaux de construction » (-3,35%). A la hausse, le secteur « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » s’est envolé de 22,58%, devançant « Sylviculture et Papier » (+7,47%).

Le volume global des échanges de la période a atteint 1,1 milliard de dirhams (MMDH), alors que la capitalisation s’est établie à plus de 690,98 MMDH. Aux valeurs, BCP a été l’instrument le plus actif avec 113,397 millions de dirhams (MDH), soit 13,51% du volume d’échanges, devant Itissalat Al-Maghrib (10,85%) et Ciments du Maroc (8,17%).

Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été réalisées par Dellatre Levivier Maroc (+33,76%), Cartier Saada (+26,30%), et Stokvis Nord Afrique (+21,09%). Les plus fortes baisses ont été accusées par Doujja Prom Addoha (-8,56%), AGMA (-7,81%), et Centrale Danone (-7,02%).

S.L. (avec MAP)