La Bourse de Casablanca frôle l’équilibre à l’ouverture ce jeudi

La Bourse de Casablanca évoluait proche de l’équilibre, jeudi matin, son principal indice, le MASI, affichant une légère hausse de 0,06% à 12.153,04 points (pts).

Peu après l’ouverture, le Morocco Stock Index (MSI20), qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, grignotait 0,01% à 979,38 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, était à l’équilibre à 906,92 pts.

Sur le terrain des valeurs, Stokvis Nord Afrique (+5,97% à 14,92 dirhams (DH)), Stroc Industrie (+5,96% à 44,95 DH), Eqdom (+5,73% à 1.200 DH), Lesieur Cristal (+3,15% à 270 DH) et Afric Industries Sa (+2,5% à 369 DH) réalisaient les meilleures performances de la matinée.

À l’inverse, Med Paper et Res Dar Saada accusaient les plus fortes baisses, avec respectivement -3,56% à 30,36 DH et -2,99% à 24 DH.

En outre, Alliances cédait 1,4% à 66 DH, SMI abandonnait 1,34% à 1.470 DH et Disty Technologies se repliait de 1,25% à 237,5 DH.

La veille, le Masi avait clôturé sur une note stable à 12.146,06 pts.

S.L. (avec MAP)