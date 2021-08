La Bourse de Casablanca frôle l’équilibre à la clôture

La Bourse de Casablanca a fini mardi quasiment à l’équilibre, freinée notamment par la mauvaise tenue des secteurs « Electricité », « Banques », « Matériels, Logiciels et services informatiques » et « Télécommunications ».

A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a affiché une légère baisse de 0,06% à 12.706,41 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a abandonné 0,10% à 1.037,46 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a régressé de 0,05% à 10.331,77 points, et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a cédé 0,13% à 954,11 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s’est adjugé 0,07% à 11.984,74 points tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 0,11% à 10.826,88 points.

Aux valeurs, 9 secteurs ont affiché grise mine, contre 9 en hausse, tandis que les 4 restants n’ont affiché aucune variation.

L’indice sectoriel « Electricité », représenté par Taqa Morocco, a accusé le plus fort repli de cette séance (-0,8%).

Le secteur des « banques », deuxième plus forte baisse de la séance, a perdu 0,49%, la hausse de CIH (0,71%), BMCI (+0,6%) n’ayant pas pu compenser le repli de Bank Of Africa (-1,92%) et de BCP (-0,74%).

A la baisse également, l’indice des « Matériels, logiciels et services informatiques » s’est replié de 0,44%, celui des « Télécommunications » de 0,21% et celui des « Services de Transport » de 0,17%.

A l’opposé, les secteurs « Chimie », « Bâtiment et matériaux de construction » et « Industrie pharmaceutique » ont enregistré les meilleures performances de la journée, avec des gains respectifs de 2,40%, 0,65% et 0,63%.

Le volume global des échanges de titres s’est établi à près de 43 millions de dirhams (MDH). Par valeurs, LafargeHolcim Maroc (+1,05%) a drainé 10,57 MDH, Minière Touissit 5,5 MDH et Label Vie 4,09 MDH.

La capitalisation boursière s’est élevée, quant à elle, à 653,49 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Dari Couspate (-1,99%), Bank Of Africa (-1,92%), Centrale Danone (-1,82%), Mutandis SCA (-1,54%) et Réalisations Mécaniques (-1,12%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par S.M Monétique (+3,99%), M2M Group (+3,84%), IB Maroc.com (+3,14%), Res Dar Saada (+2,60%) et Snep (+2,45%).

S.L. (avec MAP)