La Bourse de Casablanca frôle l’équilibre à la clôture

La Bourse de Casablanca a fini mardi quasiment à l’équilibre, freinée notamment par la mauvaise tenue des secteurs des « Loisirs et Hôtels », « Mines », « Electricité », ainsi que de certaines valeurs bancaires.

L’indice principal de la cote casablancaise, le Masi, a grappillé 0,02% à 12.093,2 points, et le MSI20 a pris 0,08% à 988,13 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est affiché à 9.837,37 points (+0,02%).

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,05% à 11.212,05 points et le FTSE Morocco All-Liquid a avancé légèrement de 0,06% à 10.339,1 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a cédé, quant à lui, 0,02% à 911,19 points.

Sur le plan sectoriel, 11 secteurs des 24 représentés à la cote casablancaise ont clôturé en hausse, contre 6 en baisse, tandis que les sept restants ont demeuré inchangé.

L’indice de la « Participation et promotion immobilières » a enregistré la meilleure performance de la journée (+2,99%), la baisse d’Alliances (-1,58%) ayant été compensée par les hausses de Douja Prom Addoha (+3,95%) et Res Dar Saada (+3,97%).

Le secteur de la « Chimie » a avancé de 2,19%, celui des « Distributeurs » de 1,19%, des « Services aux collectivités » (+0,85%) et des « Bâtiment et matériaux de construction » de 0,64%.

A la baisse, le secteur des « Loisirs et Hôtels », représenté par Risma, a chuté de 3,98%. L’indice des « Mines » a abandonné 1,91% et celui de l' »Electricité » a perdu 1,9%.

Le secteur des « Banques » a affiché, quant à lui, une baisse de 0,02%. CDM et Attijariwafa Bank ont accusé des replis respectifs de 0,97% et 0,95%, tandis que la BCP et Bank Of Africa ont avancé de 1,92% et 0,13% respectivement. BMCI et CIH sont restées inchangées.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 79,34 millions de dirhams (MDH), dont un montant de 65,58 MDH réalisé sur le marché central (Actions) et 13,76 volume transferts. Par valeurs, Douja Prom Addoha occupe la première place des instruments les plus actifs avec 9,89 MDH, suivi de Managem avec un flux transactionnel de 8,2 MDH, BCP avec 6,44 MDH et Sonasid avec 5,17 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 625,48 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Res Dar Saada (+3,97% à 27,24 DH), Douja Prom Addoha (+3,95% à 7,63 DH), SNEP(+2,30% à 667 DH), Oulmes (+1,98% à 1.133 DH) et BCP (+1,92% à 268,1 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par SMI (-3,99% à 2.167 DH), Risma (-3,98% à 117,15 DH), Ib Maroc.com (-3,97% à 29,77 DH), S.M Monétique (-3,54% à 222 DH) et Ennakl (-2,28% à 31,76 DH).

