La Bourse de Casablanca finit sur une note positive

La Bourse de Casablanca a clôturé sur une note positive ce vendredi, son principal indice, le MASI, s’adjugeant 0,47% à 13.339,81 points (pts).

Le MSI20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, se sont bonifiés de 0,56%, chacun, à 1.088,13 pts et 10.809,16 pts, respectivement. L’indice Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a, quant à lui, progressé de 0,69% à 1.000,42 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, s’est bonifié de 0,58% à 11.292 pts et le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,68% à 12.574,34 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice pharmaceutique s’est offert la hausse la plus forte (+2,69%), suivi de ceux des sociétés de portefeuilles-holdings (1,7%) et des boissons (+1,51%).

L’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a accusé la plus forte baisse (-5,91%), alors que ceux de la sylviculture et papier et des loisirs et hôtels ont cédé 4,92% et 2,73%, respectivement.

Au volet de la capitalisation boursière, elle a dépassé les 687,37 milliards de dirhams (MMDH), alors que le volume global des échanges a porté sur plus de 493,58 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché Central. Au terme de cette journée, 31 valeurs ont été en hausse contre 19 en baisse et 24 valeurs ont été stables.

Les plus fortes hausses ont été affichées par Colorado (+4,92% à 62,95 dirhams (DH)), Maghrebail (+3,82% à 815 DH), Cartier Saada (+3,26% à 31 DH), Sothema (+2,97% à 1.524 DH) et Lafargeholcim Mar (+2,36% à 2.170 DH).

À l’opposé, Stroc Industrie (-5,98% à 43,24 DH), Delattre Levivier Maroc (-5,78% à 49,35 DH), Med Paper (-4,92% à 29 DH), M2m Group (-4,67% à 715 DH) et Zellidja S. A (-4% à 84,34 DH) ont réalisé les plus mauvaises performances.

M.S.