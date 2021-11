La Bourse de Casablanca finit sur une note mitigée

La Bourse de Casablanca a terminé sur une note mitigée mercredi, son principal indice, le Masi, prenant 0,05%, à 13.569,33 points (pts).

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a, en revanche, fini sur une légère baisse de 0,04%, à 10.991,21 pts, et le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a subi une perte de -0,06%, à 1.103,93 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables a, de son côté, baissé de 0,07 %, à 1.016,88 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a clôturé proche de l’équilibre (-0,04%), à 11.471,18 pts et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, s’est replié de 0,21%, à 12.758,67 pts.

Sur le plan sectoriel, le secteur des « ingénieries et biens d’équipement industriels » s’est offert la hausse la plus forte (+6%), notamment grâce à la bonne tenue de Delattre Levivier Maroc (+5,99%) ainsi que de Stroc Industrie (+6%), suivi du secteur de l' »électricité » (+3,64%).

A la baisse, l’indice des « services aux collectivités » a abandonné 1,46 % et celui des « services de transport » a cédé 1,05%.

Le volume global des échanges a atteint 152,67 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 698,99 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, les plus fortes hausses ont été affichées par Stroc Industrie (+6% à 69,09 dirhams (DH)), Stokvis Nord Afrique (+5,99% à 19,11 DH) et Salafin (+5,99% à 698,50 DH), Delattre Levivier Maroc (+5,99% à 48,46 DH) et Ib Maroc.Com (+5,99% à 44,09 DH).

À l’opposé, M2M group (-5,18 % à 804 DH), S.M Monétique (-4,74% à 208,15 DH), Centrale Danone (-4,00% à 480,10 DH), Oulmès (-3,90% à 1.110 DH) et Involys (-2,13 % à 138 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

MA