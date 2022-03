La Bourse de Casablanca finit sur une note hésitante

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance sur une note hésitante ce mardi, son indice phare, le MASI, ayant reculé de 0,09% à 13.059,66 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est, pour sa part, renforcé de 0,15% à 1.057,33 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a évolué à la hausse de 0,38% à 981,23 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, ont respectivement augmenté de 0,06%, à 10.977,31 pts et 0,09%, à 12.050,8 pts. Sur le plan sectoriel, l’indice des distributeurs a enregistré la hausse la plus forte (+1,83%), devant l’indice du bâtiment et matériaux de construction (+1,16%), et de l’indice de la sylviculture et papier (+1,03%).

L’indice de la participation et promotion immobilières a, pour sa part, accusé la plus forte baisse (-5,97%), suivi de l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels (-5,46%), et de l’indice du pétrole et gaz (-2,68%).

Le volume global des échanges a porté sur 71,93 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions). Par valeurs, Label Vie a drainé 20,27 MDH, Alliances 9,05 MDH et Mutandis Sca 6,82 MDH. La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 681,23 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Label Vie (+2,43% à 4.849 MDH) et Disway (+2,42% à 753,8 DH), Lafargeholcim Mar (+1,99% à 2.000 DH), TotalEnergie Marketing Maroc (+1,71% à 1.607 DH) et Med Paper (+1,03% à 24,45 DH) ont réalisé les plus fortes hausses

À l’opposé, Alliances (-5,99% à 52,92 MDH) et Delattre Levivier Maroc (-5,99% à 73,33 DH), Res Dar Saada (-5,98% à 29,54 DH), Douja Prom Addoha (-5,96% à 10,72 DH) et Ib Maroc.Com (-5,88% à 36 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

M.S. (avec MAP)