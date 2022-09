La Bourse de Casablanca finit ses échanges dans le rouge ce lundi

La Bourse de Casablanca a fini ses échanges dans le rouge ce lundi, son principal indice, le Masi, perdant 0,55% à 12.191,83 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,73% à 983,62 pts, alors que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a lâché 0,29% à 914,91 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid et le FTSE CSE Morocco 15 ont cédé respectivement 0,82% à 11.234,99 pts et 0,64% à 10.204,75 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de sylviculture et papier s’est offert la hausse la plus forte (+5,97%), notamment en raison de la bonne tenue de son unique titre Med Paper, devant mines (+2,95%) et assurances (+1,93%).

En revanche, le secteur des bâtiments et matériaux de construction a accusé la plus forte baisse (-3,61%), suivi du secteur de la chimie (-1,55%) et du secteur de l’agroalimentaire/production (-1,37%).

Le volume global des échanges a porté sur plus de 230,61 millions de dirhams (MDH). Ce volume a été réalisé entièrement sur le marché Central (Actions) et dominé par les transactions sur Itissalat Al Maghrib avec 101,66 MDH, Lafarge Holcim Maroc (48,24 MDH) et AttijariWafa Bank (22,87 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 634,31 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, Auto Hall (-5% à 76 DH), Cartier Saada (-4,82% à 26,65 DH), Lafarge Holcim Maroc (-4,36% à 1.735 DH), IB Maroc.Com (-3,99% à 28,66 DH) et Dari Couspate (-3,98% à 4.465 DH) ont accusé les plus fortes baisses. À l’opposé, les plus fortes hausses ont été affichées par Med Paper (+5,97% à 32,32 DH), Managem (+5,96% à 2.523 DH), Delattre Levivier Maroc (+5,10% à 71,33 DH), Sanlam (+4% à 1.300 DH) et CDM (+3,99% à 652,10 DH).