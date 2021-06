La Bourse de Casablanca finit sans tendance

Après un début de séance décevant, la Bourse de Casablanca est parvenue à boucler ses échanges, ce lundi, proche de l’équilibre, soutenue par les secteurs « Participation et Promotion immobilières », « Sylviculture et Papier » et « Assurances ».

L’indice Masi s’est hissé légèrement de 0,03% à 12.379,46 points, le MSI20 de 0,05% à 1.013,76 points et le Madex de 0,02% à 10.069,6 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, pour sa part, lâché 0,13% à 928,42 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a fini en hausse de 0,16% à 11.629,15 points et le FTSE Morocco All-Liquid se stabilisait autour de 10.582,26 points.

Sur le plan sectoriel, 13 secteurs des 24 représentés à la cote ont clôturé dans le vert, contre 8 en berne, tandis que les trois secteurs restants ont demeuré inchangé.

A la faveur d’une tendance haussière empruntée le trio immobilier de la cote, à savoir, Res Dar Saada (+2,39%), Douja Prom Addoha (+3,91%) et Alliances (+3,99%), le secteur participation et promotion immobilières (+3,67%) s’est offert la meilleure performance sectorielle.

Le secteurs « sylviculture et papier », dont l’indice a pris 1,92%, porté par son titre unique Med Paper (+1,92%), alors que l’indice des assurances a pu finir parmi les gagnants, en s’adjugeant 1,23%.

Du côté des perdants, les indices sectoriels « Loisirs et hôtels » (-2,88%), Transport (-2,74%) et Mines (-2,22%) ont cédé du terrain. Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à 102,8 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central, alors que la capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 637,45 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Mutandis SCA (3,99%), Alliances (3,99%), Cartier Saada (3,98%), Douja Prom Addoha (3,91%) et Stokvis Nord Afrique (3,38%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Ib Maroc.com (-3,75%), SMI (-3,04%), Risma (-2,88%), CTM (-2,86%) et Managem (-2,19%).

AK