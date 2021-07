La Bourse de Casablanca finit la semaine quasi-stable

La Bourse de Casablanca a terminé quasi-stable, ce vendredi, son indice principal, le Masi, prenant 0,06% à 12.426 points.

Au terme de la dernière séance de la semaine, le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a affiché une hausse symbolique 0,05% à 1.017,28 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a grappillé 0,07% à 10.107,79 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a gagné, pour sa part, 0,05% à 932,1 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a abandonné 0,06% à 11.686,29 points et le FTSE Morocco All-Liquid 0,02% à 10.600,42 points.

Du côté des valeurs, l’indice de la « participation et promotion immobilières » a accusé le plus fort repli de la séance (-3,54%), plombé par Douja Prom Addoha (-3,96%), Res Dar Saada (-3,95%) et Alliances (-1,51%).

Le secteur des « Loisirs et Hôtels », représenté par Risma, a abandonné, de son côté, 3,33%, celui des « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » a cédé 1,71% et celui des « Services de Transport » -1,6%.

A la hausse, le secteur des distributeurs a pris 2,49%, la hausse de Fenie Brossette (+3,85%) et Label Vie (+3,16%) ayant compensé les baisses de Stokvis Nord Afrique (-3,95%), Ennakl (-1,77%) et Auto Hall (-0,1%).

Deuxième meilleure performance sectorielle de la journée, l’indice « Pétrole et Gaz » a gagné 1,98%, grâce à Total Maroc (+2,31%) et Afriquia Gaz (+1,73%).

Coté banques (+0,03%), Bank Of Africa a avancé 1,78% et CIH a pris 0,73%. En revanche, Attijariwafa Bank, BCP et BMCI ont cédé respectivement 0,43%, 0,34% et 0,32%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 137,62 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central, et dominé par les transactions portant sur Label Vie (20,09 MDH), Sodep-Marsa Maroc (18,54 MDH), Attijariwafa Bank (17,48 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (15,5 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 638,44 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Cartier Saada (3,96% à 27,55 DH), Fenie Brossette (3,85% à 81 DH), Label Vie (3,16% à 4.045 DH), Total Maroc (2,31% à 1.505 DH) et HPS (2,31% à 6.600 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Douja Prom Addoha (3,96% à 10,18 DH), Stokvis Nord Afrique (3,95% à 12,39 DH), Res Dar Saada (3,95% à 35,73 DH), Stroc Industrie (3,74% à 18 DH) et Risma (3,33% à 116 DH).

