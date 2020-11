La Bourse de Casablanca finit la semaine en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges vendredi en nette hausse, portée par la bonne tenue de l’ensemble de ses secteurs.

Au terme d’une journée d’échanges exclusivement dans le vert, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est envolé de 1,30% à 10.900,41 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a pris 1,34% à 8.875,69 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 1,35% à 9.766,34 points, et le FTSE Morocco All-Liquid a avancé de 1,26% à 9.408,5 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10″ a gagné, quant à lui, 1,41% pour s’établir à 837,22 points.

Sur le plan sectoriel, à l’exception de l’indice de l' »Industrie pharmaceutique », qui est resté inchangé, l’ensemble des secteurs ont terminé dans le vert affichant des hausses allant de 0,13% pour les « Assurances » à 3,99% pour les « Ingénieries et Biens d’équipement industriels ».

Le secteur des « Loisirs et Hôtels » poursuit son redressement, son unique titre Risma a bondi de 3,99%. De même, le secteur de « Participation et Promotion immobilières » a gagné 3,93%, porté par son trio Alliances (+3,98%), Res Dar Saada (+3,93%) et Douja Prom Addoha (+3,91%).

Boosté par l’ensemble de ses valeurs, à savoir Attijariwafa Bank (+2,99%), BMCI (+2,5%), Bank Of Africa (+1,97%), CIH (+1,94%) et BCP (+1,02%), le secteur bancaire a affiché un gain de 2,23%.

Parmi les hausses marquantes de la journée figurent les secteurs des « Mines » (+1,24%), des « Télécommunications » (+0,39%), des « Distributeurs » (+0,27%) et d' »Electricité ».

Le volume global des échanges de titres a atteint près de 282,48 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central (271 MDH). Les titres Attijariwafa Bank, Taqa Morocco et Itissalat Al-Maghrib ont concentré, à eux seuls, plus de la moitié du volume échangé sur le marché central lors de cette séance.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à plus de 562,52 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Delattre Levivier Maroc (+4% à 36,42 DH), Total Maroc (+3,99% à 990 DH), Risma (+3,99% à 110,7 DH), Cartier Saada (+3,98% à 29,49 DH) et Alliances (+3,98% à 37,36 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par SMI (-3,81% à 1.870 DH), Sonasid (-1,96 à 250 DH), Aluminium du Maroc (-1,41% à 1.262DH), Stokvis Nord Afrique (-1,32% à 11,23 DH) et Jet Contractors (-1,02% à 190 DH).

M.S. (avec MAP)